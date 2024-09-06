В Казахстане вступил в силу запрет на вебкам-индустрию
В Казахстане начал действовать закон о запрете вебкам-индустрии. Нарушители понесут уголовное наказание, сообщает Tengrinews.
Ответственность ввели в рамках внесенных поправок в закон «О противодействии торговле людьми». Также в Уголовный кодекс республики внедрили понятие «иные услуги сексуального характера».
Как следует из определения, речь идет о действиях, «совершенных с целью получения дохода или выгоды имущественного характера, также действиях, направленных на удовлетворение половой потребности (страсти) другого лица, в том числе дистанционно в режиме реального времени посредством сетей телекоммуникаций, в том числе интернета».
Вебкам подразумевает собой общение в режиме онлайн между моделью и зрителем, который платит за эфир.