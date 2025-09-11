В Каширских школах проводятся разговоры о важном

«Разговор о важном» для учеников Каширы состоялся на тему «Цифровая и телефонная безопасность», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Основная цель мероприятий заключалась в обучении школьников грамотному и ответственному обращению с цифровыми технологиями, защите личных данных и повышению уровня информационной культуры учащихся.

На занятиях ученики совместно с педагогами разобрали ряд ключевых вопросов, касающихся обеспечения безопасной работы в сети Интернет: создание надежных паролей: ученики узнали, почему важно использовать уникальные и сложные комбинации символов, чтобы защитить свои аккаунты от взлома; распознавание фишинга и мошенничества: ребята научились отличать подозрительные письма и сайты, избегать распространенных схем обмана и кражи персональных данных; безопасность социальных сетей: учащиеся получили рекомендации по настройкам приватности профилей, раскрыли риски размещения личной информации и фотографий онлайн; телефонная безопасность: школьники изучили правила защиты смартфонов от вирусов и вредоносных приложений, ознакомились с методами предотвращения утечки конфиденциальных сведений через мобильные устройства; также была проведена интерактивная викторина, проверяющая знания ребят по вопросам цифровой гигиены и защищенности.

Подобные мероприятия помогают сформировать необходимые компетенции и повысить уровень цифровой грамотности среди подрастающего поколения, обеспечивая каждому школьнику чувство безопасности и комфорта в виртуальном пространстве.

