В Кашире завершили ремонт памятника воинам, павшим в ВОВ

В Кашире ведут подготовку памятников к празднованию Дня Великой Победы. В этом году к 9 мая в муниципалитете отремонтируют девять памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Один из них — в микрорайоне Ожерелье. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Завершили работы по ремонту обелиска воинам-ожерельевцам, погибшим в боях за Родину. Плиты с именами погибших убрали от Вечного огня и разместили вертикально около фигур. Немного сдвинули место размещения и самого пламени. Все это сделали для того, чтобы продолжать достойно хранить память о тех, кто отстоял нашу свободу и мир, отдав жизнь в боях Великой Отечественной войны», — сказал глава округа Михаил Шувалов.

Ранее мы сообщали, что все объекты округа, посвященные памяти Великой Отечественной войны, будут приведены в порядок ко Дню Победы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.