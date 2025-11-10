В Кашире завершили благоустройство исторического центра города

Основные работы по благоустройству исторического центра Каширы, включая главную улицу и прилегающие территории, завершены. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Два года назад проект по благоустройству стал победителем Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. В исторической части города обустроили удобное пространство для доступа к ключевым объектам и организовали маршрут по центральной улице, соединяющий уже реализованные и будущие проекты.

Переработали пешеходные маршруты и парковку, включая места для туристических автобусов. В скверах появились зоны для отдыха, спортивные и игровые площадки, что позволит проводить мероприятия для творческого развития. Также на территории обустроили «музей под открытым небом» с информационными элементами об истории Каширы. Сквер Каширского краеведческого музея станет стартовой точкой для экскурсий. В рамках концепции «съедобного города» высадили плодовые деревья и кустарники.

Благоустройство проводится по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.