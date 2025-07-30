В Кашире завершили благоустраивать лесную территорию в поселке Зендиково

В квартале 44 Достоевского участкового лесничества проведена очистка лесного участка площадью 0,9 га, расположенного вблизи поселка Зендиково в Кашире. Основная задача мероприятий — санитарная очистка леса от неликвидной древесины, ветровала и бурелома, сообщает пресс-служба администрации округа.

Такой подход способствует профилактике распространения вредителей и болезней, а также улучшает санитарное состояние лесных массивов. Кроме того, своевременная уборка является важной противопожарной мерой: захламленные участки легче воспламеняются и представляют опасность для окружающей среды и населения.

По словам старшего участкового лесничего Анны Пласечук из Ступинского филиала ГАУ МО «Мособллес», после завершения работ лес станет более безопасным, чистым и ухоженным. Облагороженная территория будет приятным местом для отдыха и прогулок как для детей, так и для их родителей.

Реализация таких мероприятий подтверждает заботу служб о сохранении природных ресурсов, обеспечении экологической безопасности и создании комфортных условий для жителей округа. В будущем планируется продолжать работу по благоустройству и охране лесных территорий, делая их более привлекательными и безопасными для всех.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.