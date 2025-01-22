В Кашире завершат реставрацию Мемориала павшим воинам ВОВ до 9 мая

В поселке Зендиково г. о. Кашира ведутся работы по реставрации Мемориала павшим воинам ВОВ, построенного в 1975 году. Его открытие состоялось на 30-летие Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году мозаичное панно частично обрушилось, поэтому было принято решение о его восстановлении. Данной работой занимается подрядная организация и каширский монументалист Алексей Шмелев, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Восстановить панно — задача кропотливая. Мы тщательно изучили все элементы, зафиксировали то, что уже не вернуть (при помощи архивных фотографий), и перенесли все это на проект. Сейчас работа в мастерской кипит. Планируем, что в апреле соберем всю мозаику, для легкости монтажа пронумеруем блоки и приступим к их установке», — отметил Алексей Шмелев.

На данный момент специалисты подрядной организации заканчивают демонтаж оставшейся на памятнике мозаики и передают ее для последующей сборки в мастерской.

В рамках проекта восстановления стены монумента очистят от старой штукатурки и проржавевших металлических элементов. После чего приступят к строительным и монтажным работам. По плану ремонт должен быть завершен до Дня Победы. До этого же срока благоустроят прилегающую территорию.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.