В Кашире зафиксировали 3 нарушения сброса отходов в контейнеры

В городском округе Кашира продолжается борьба с несанкционированной утилизацией отходов на контейнерных площадках. В этой работе помогают видеокамеры системы «Безопасный регион». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В июле нарушения были зафиксированы в городе Кашире на улицах 8 Марта и Ленина.

«Сначала камеры фиксируют государственный номер автомобиля, из которого выбрасывается мусор. После этого владельцу транспортного средства выписывается штраф по упрощенной процедуре. Размер штрафа для граждан — до 70 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс., для юрлиц — до 200 тыс. рублей», — описали алгоритм наложения штрафных санкций в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Прежде всего, нужно помнить, что строительные отходы нельзя оставлять на обычных контейнерных площадках во дворах многоквартирных домов и в районах индивидуальной жилой застройки. Для вывоза таких отходов необходимо обратиться в специализированную организацию, имеющую лицензию на данный вид деятельности.

«Мы в Кашире уделяем большое внимание вопросам правильной утилизации и вывоза строительных отходов. Стремимся доносить до наших жителей самую актуальную информацию. Многие давно уже сортируют мусор у себя дома. Но у многих возникает справедливый вопрос: а как быть со стройотходами? Ответственность за утилизацию такого мусора лежит теперь на собственниках таких отходов: тех, кто делает ремонт, чистит участок, разбирает старый сарай или выполняет подобные работы. Заказать вывоз кирпичей, старых досок и прочего можно по короткому номеру — 122#7», — сказал заместитель главы городского округа Кашира Роман Комиссаров

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.