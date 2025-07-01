В Кашире вручили дипломы выпускникам колледжа «Московия»

сегодня в 16:29

Торжественное вручение дипломов выпускникам каширского отделения профессионального колледжа «Московия» состоялось в ДК им. Ленина. 196 молодых специалистов сварки, поварского дела, зеленого хозяйства и других специальностей получили документы об образовании, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Почетными гостями мероприятия стали временно исполняющий обязанности главы городского округа Кашира Евгений Тертышников, депутат Московской областной Думы Андрей Голубев, исполняющий полномочия секретаря местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Кашира Игорь Кручинин, представители предприятий-партнеров колледжа: НПК «Каригуз», АО «КЗМК», ООО «Группа компаний ДАФ», ООО «Каширский вагоноремонтный завод „Новотранс“, ООО „Префабрика АГ“.

«Низкий поклон педагогам, которые искренне преданы своему делу и передают своим воспитанникам интерес к будущей профессии! А вам, выпускники, желаю успехов на выбранном пути!», — заявил Евгений Тертышников.

Он вручил Почетную грамоту главы городского округа Кашира преподавателю Зинаиде Юрьевне Спесивцевой, а также Благодарственные письма выпускникам Эвелине Кузнецовой, Анне Золотаревой, Виктории Митраковой.

Поздравили преподавателей и студентов и другие почетные гости.

Заведующий каширским структурным подразделением колледжа «Московия» Алексей Федонкин вручил выпускникам дипломы с отличием.

Студенты колледжа выступили с яркими творческими номерами.

Торжество стало ярким финалом учебного пути для молодых специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.