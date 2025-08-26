В Кашире устанавливают новые искусственные неровности на региональной трассе

В городе Кашира продолжается ремонт асфальтового покрытия на региональной трассе Кашира-Ненашево. В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» специалисты «Мосавтодора» завершили работы на 11 километрах дороги, расположенной в этом районе. В настоящее время ведутся финальные этапы — нанесение дорожной разметки и установка искусственных неровностей для повышения безопасности движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одним из важных элементов дорожных работ является установка искусственных неровностей (лежачих полицейских) на участке возле автобусной остановки «Администрация». Эти меры приняты в связи с тем, что данный участок является одним из наиболее загруженных, а также после установки светофора для пешеходов, который был введен в начале года. Несмотря на наличие светофора, увеличенная интенсивность движения и пешеходный поток требуют дополнительных мер безопасности для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения комфортного передвижения.

Каширский проспект — это главная улица города, по которой ежедневно проезжает около 25 тысяч автомобилей. Поэтому особое внимание уделяется качеству дорожного покрытия и безопасности участников дорожного движения.

Эти меры направлены на повышение уровня безопасности и комфорта для всех участников дорожного движения в городе Кашира, а также на улучшение транспортной инфраструктуры в рамках реализации национальных проектов по развитию городской среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.