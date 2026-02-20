В Кашире участники проекта Активное долголетие отметили Масленицу

Празднование Масленицы прошло для участников проекта «Активное долголетие» в Кашире. Гости водили хороводы, пели народные песни и угощались блинами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Масштабное мероприятие объединило активных участников проекта «Активное долголетие». Праздник прошел в традиционном формате — с песнями, танцами и народными забавами. Атмосферу широкого разгуляя создал вокальный коллектив «Журавушка», подготовивший насыщенную концертную программу.

Со сцены звучали народные песни и частушки, гости водили хороводы. Яркие народные костюмы добавили колорита, а улыбки и смех сделали праздник по-настоящему теплым и душевным.

Особое внимание уделили главному символу Масленицы — блинам. Участники угощались ароматным чаем и свежей выпечкой.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Записаться на занятия в Кашире можно по телефону +7 (49669) 28-147. Расписание доступно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.