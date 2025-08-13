В Кашире стартует благоустройство современного сквера

Уже в этом году в Кашире в микрорайоне №3 на улице Ленина около дома №11/1 появится новый сквер – благоустроенная территория площадью 0,5 гектара. Концепция проекта была обсуждена с жителями округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здесь будет все для комфортных прогулок, отдыха и общения: качели с навесом, уютные скамейки, цветники с 2 тысячами цветов, молодые деревья и кустарники, небольшой яблоневый сад, современное парковое освещение, камеры видеонаблюдения и удобные пандусы.

В настоящее время подведены итоги по закупке, определен подрядчик. Начало работ планируется на 18 августа.

Благоустройство сквера в Кашире-3 стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе серьезно относятся к благоустройству. Его относят к числу важных факторов развития территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.