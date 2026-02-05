В Кашире стартовала акция «Тепло для Героя» по сбору помощи военнослужащим

В Кашире с 2 по 23 февраля проходит Всероссийская акция «Тепло для Героя», в рамках которой собирают тёплые вещи, продукты и письма для военнослужащих и бойцов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция «Тепло для Героя» проводится в Кашире в четвертый раз. Организаторами выступают активисты, молодогвардейцы, волонтеры и некоммерческие организации при поддержке партии «Единая Россия».

В рамках акции принимают теплую одежду и обувь, пледы, одеяла, нескоропортящиеся продукты, средства личной гигиены, а также письма и открытки с поздравлениями. Все собранные вещи формируют в наборы и отправляют с гуманитарной миссией в зону специальной военной операции, а также в госпитали Министерства обороны.

Жители Каширы могут принести помощь в общественную приёмную местного отделения «Единой России» по адресу: Кашира, улица Ленина, 2, офис 6.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.