В Кашире стартовал конкурс профессионального мастерства

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В декабре в городском округе Кашира проходит муниципальный этап регионального конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Цели конкурса — повышение профессионального роста педагогов-психологов, создание условий для совершенствования профессиональных компетенций, творческого потенциала и укрепления социального престижа профессии педагога-психолога.

9 декабря в учебно-методическом центре городского округа Кашира участники конкурса педагог-психолог школы № 4 Татьяна Михайловна Савельева и педагог-психолог Тарасковской школы Лилия Умяровна Давидич встретились на очных испытаниях «Визитная карточка» и «Открытое занятие». Конкурсантки демонстрировали членам жюри культуру речи, профессиональную эрудицию, оригинальность выступления.

Второй очный этап конкурса состоится 13 декабря. Участницам предстоит продемонстрировать практические навыки мастерства в разборе кейс заданий, решении конкретных ситуаций, выявлении проблем, поиск путей решения, анализ результатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.