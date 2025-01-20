В Кашире состоится ярмарка вакансий 27 февраля

Свои вакансии предложат предприятия и учреждения, осуществляющие свою деятельность на территории округа, как действующие в настоящее время, так и планирующие начать свою деятельность в 2025–2026 гг. В ходе ярмарки представители компаний расскажут соискателям о предприятии, доступных вакансиях, условиях работы, предполагаемых задачах и ответят на все интересующие вопросы посетителей.

Ярмарка вакансий — это живая большая площадка, где работодатели и соискатели встречаются лицом к лицу и договариваются о возможных трудовых отношениях. У участников есть уникальная возможность пройти собеседование с несколькими работодателями сразу на одной площадке и найти работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.