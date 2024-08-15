В Кашире собирают гумпомощь для курян и воронежцев

В Кашире формируют гуманитарный груз для госпиталей Курска и Воронежа

В Кашире формируют гуманитарный груз для госпиталей Курска и Воронежа, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фонд содействия развитию городского округа Кашира «Кашира-660» и отделением «Боевого Братства» в рамках проекта «Кашира — Всё для Победы!» собирают гуманитарный груз для госпиталей, в которых находятся на лечении участники СВО.

«Продолжаем собирать гуманитарную помощь для госпиталей. До 22 августа собираем для госпиталей, расположенных на территории Курска и Воронежа. Далее продолжаем сбор для госпиталей на территории ЛНР и ДНР, которые планируем посетить в середине сентября. Востребованы инвалидные коляски, костыли, трости, медикаменты, медицинские принадлежности, перевязочные средства, одноразовая медицинская защитная одежда», — рассказал исполнительный директор Фонда «Кашира-660» Александр Серяпин.

Также продолжается формирование очередной партии гуманитарного груза для военнослужащих и жителей, находящихся сейчас на территории Курской области.