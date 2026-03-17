В Кашире школьники обсудили развитие промышленности округа

Открытый диалог о промышленности прошел 16 марта в школе №9 Каширы Подмосковья в рамках цикла «Разговоры о важном». Старшеклассники встретились с главой округа Романом Пичугиным и гендиректором Каширского завода металлоконструкций и котлостроения Андреем Максимовичем, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча состоялась в формате круглого стола и была посвящена теме «Заводы России». Участники обсудили роль промышленности в развитии страны и значение местных предприятий для экономики Каширы. Отмечалось, что производство обеспечивает рабочие места и стабильность для многих семей округа.

Старшеклассники задали вопросы о востребованных профессиях, технологических процессах и перспективах инженерных специальностей. Отдельно поговорили о возможностях трудоустройства молодых специалистов и о том, каким ученики видят будущее городского округа.

«Для нас важно, чтобы молодые люди понимали: возможности для профессионального роста есть и здесь, в родном городе. Без молодежи не может развиваться ни предприятие, ни территория. Наша задача — создать условия, при которых ребята после учебы возвращаются в Каширу и строят свое будущее здесь», — отметил Роман Пичугин.

Подобные встречи помогают школьникам лучше понять устройство современной промышленности и определить возможные профессиональные траектории в родном округе.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.