сегодня в 14:24

В Кашире проводится опиловка и вырубка аварийных деревьев

На территории городского округа Кашира ведется опиловка старых деревьев и удаление сухих веток, представляющих опасность для человека. Работа осуществляется силами муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство». Бригада рабочих с привлечением спецтехники ежедневно занимается ликвидацией деревьев по заявкам бюджетных учреждений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Городские деревья обрезают в первую очередь для обеспечения безопасности горожан. В каждом случае необходимость обрезки подтверждается актом обследования растения.

Все порубочные остатки оперативно собираются и вывозятся с объекта. По словам руководства предприятия, ежегодно МБУ «Благоустройство» опиливает около 1,2 тыс. кубических метров деревьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев придает большое значение своевременному выполнению работ по опиловке сухих деревьев или деревьев, которые имеют сильный крен, нависают над жилищем, дорогой или тротуаром.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.

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