В Кашире провели выездной прием жителей

В Кашире в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» прошел очередной прием жителей. Его провел временно исполняющий обязанности главы городского округа Кашира Евгений Тертышников. В приеме также приняли участие председатель окружного совета депутатов Сергей Буров, исполняющий полномочия секретаря местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Кашира Игорь Кручинин, профильные специалисты. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вопросы, с которыми обратились жители, касались сферы ЖКХ, работы ресурсоснабжающих и управляющих компаний, предоставления жилья.

Участник СВО из Каменки рассказал о регулярном отключении электроэнергии в деревне во время дождя, а также о протечке кровли в многоквартирном доме, где он живет с семьей.

Участник специальной военной операции обратился с рядом вопросов — от ремонта кровли до восстановления подъездов, пострадавших из-за протечек. Безусловно, мы берем это обращение в работу сразу же. Считаем это своей первоочередной задачей, — подчеркнул Евгений Тертышников.

Управляющая компания займется выявлением и устранением локальных протечек в доме № 1 по улице Иванова. Об этой проблеме рассказала жительница.

По поручению Евгения Тертышникова профильные специалисты займутся рассмотрением возможностей предоставления жилья на условиях коммерческого найма маме, воспитывающей троих детей. Как отметил ВРИП главы, ситуация непростая, но администрация использует все возможности для помощи многодетной семье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.