В Кашире провели встречу в поддержку участников спецоперации

В Кашире состоялась встреча женского движения «Единой России» и «Молодой Гвардии», посвященная поддержке бойцов на передовой и проводам руководителя местного отделения МГЕР Дмитрия Ишкова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Кашире прошла встреча представителей женского движения «Единой России» и «Молодой Гвардии», объединившая активистов, поддерживающих участников спецоперации. Координатор проекта Кристина Рожкова собрала команду, чтобы обсудить помощь бойцам.

Участники показали, как плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи для отправки на передовую. Заместитель руководителя «Молодой Гвардии Единой России» Иван Скобеев отметил, что молодогвардейцы активно участвуют в этой работе.

Заместитель главы округа Светлана Троицкая подчеркнула значимость вклада каждого волонтера. Супруга участника спецоперации рассказала о важности поддержки тыла и заботы земляков.

Главным событием встречи стали проводы руководителя каширского отделения МГЕР Дмитрия Ишкова, который вновь отправляется в зону спецоперации. Кристина Рожкова отметила, что женское движение продолжит поддерживать бойцов и их семьи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.