сегодня в 13:27

В Кашире провели мониторинг содержания территорий на 4 улицах

В комиссионном выезде приняли участие временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Евгений Тертышников, исполняющий полномочия секретаря местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Кашира Игорь Кручинин, представители администрации, депутатского корпуса, профильные специалисты. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В фокусе внимания оказалось состояние тротуаров, колодцев, дорог, а также работы по благоустройству нижней части улицы Советской.

Комиссия обратила внимание на неудовлетворительное состояние прилегающих территорий у торговых объектов на улице Советской и Энгельса, в частности, отметили продавленную машинами тротуарную плитку и поврежденные люки колодцев. Решением вопроса займутся специалисты профильного отдела.

Были также даны поручения убрать навал спиленных веток у Никитского монастыря.

Специалисты архитектурного отдела разработают единую форму адресной таблички для всех зданий в исторической части Каширы для единства оформления.

Были даны и другие поручения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.