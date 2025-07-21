В Кашире прошел субботник в рамках подготовки ко Дню города

Ежегодно каширяне очень ждут этого события и в рамках подготовки к праздничным мероприятиям временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Роман Пичугин пригласил всех желающих на субботник: «Готовимся к 669-летию Каширы. Парк и стадион „Энергетик“ станут центром празднования, а значит, тысячи жителей и гостей пройдут по улицам Вахрушева и Гвардейской. Решили заранее привести эти территории в порядок».

На уборку вышли сотрудники администрации, депутаты, работники культуры и спорта, предприниматели, управляющие компании, МБУ «Благоустройство», волонтёры, активисты местного отделения партии «Единая Россия» и МГЕР. Более 200 человек — всех объединяет одно: любовь к своему городу.

«Работали с техникой — вышки, манипуляторы, трактора, самосвалы. Собрали свыше 150 кубов мусора и порубочных остатков, опилили деревья, привели в порядок зеленые зоны», — отметил координатор партийного проекта «Чистая страна» Эдуард Гречишкин.

Благодарим всех каширян, которые нашли время и вышли помочь нашему городу. Кашира — наш общий дом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.