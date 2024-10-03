В Кашире прошел прием граждан в формате выездной администрации

Очередной выездной прием жителей состоялся в микрорайоне Ожерелье в Кашире. В нем приняли участие глава округа Михаил Шувалов, председатель окружного совета депутатов Сергей Буров, депутаты совета депутатов, представители администрации и профильных организаций и учреждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Многодетная мама Вероника обратилась по поводу обеспечения холодного водоснабжения. В микрорайоне Ожерелье на улице Новоселов семья строит дом.

«У нас многодетная семья, четверо детей. И, конечно, вода нам необходима. Специально пришла на выездной прием. Встретилась с заместителем главы Романом Комиссаровым. Надеюсь на скорейшее решение вопроса», — рассказала Вероника Юрьевна.

Профильные специалисты выедут на место и оценят технические возможности организации водоснабжения.

Будет также решен вопрос по госпитализации жителя округа и прохождения им курса лечения в специализированном стационаре.

По обращению жителей профильные специалисты уложат переливную трубу на улице Новоселов в Ожерелье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.