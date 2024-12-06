В Кашире прошел открытый урок по финансовой грамотности

На уроке учащиеся познакомились с большим количеством новой и полезной информации, исследовали основные этапы, ведущие к финансовой самостоятельности и благосостоянию. Они задали вопросы, которые их волновали, и пришли к выводу, что финансовая грамотность является необходимым навыком для каждого и должна преподаваться со школьной скамьи.

В процессе занятия обсуждали вопросы составления бюджетов, а также роль законодательных органов и депутатов в данном процессе. Учащиеся узнали об инструментах, позволяющих гражданам влиять на бюджетные решения, в частности, об инициативном бюджетировании.

«Важно помнить, что современные дети станут будущими активными участниками финансового рынка, вкладчиками и налогоплательщиками. Именно поэтому обучение финансовым основам должно начинаться с раннего возраста, чтобы через несколько лет, вступая во взрослую жизнь, они могли эффективно использовать финансовые инструменты для улучшения своего благосостояния», — сказала Ильинова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.