В Кашире прошел митинг в честь Дня освобождения Подмосковья

22 января 2026 года на Аллее Славы в Кашире состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню в честь Дня освобождения Московской области от фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В памятном мероприятии приняли участие глава городского округа Кашира Роман Пичугин, представители администрации, депутаты Совета депутатов, члены и сторонники партии «Единая Россия», молодежное крыло партии, ветераны, участники специальной военной операции, общественные организации, школьники и жители округа.

Роман Пичугин напомнил о подвиге Героев Великой Отечественной войны. Он отметил, что в ноябре 1941 года на каширской земле был остановлен враг, а 22 января 1942 года 19-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Николая Дронова освободила Уваровку под Можайском. Пичугин подчеркнул, что современные Герои СВО продолжают дело предков.

В завершение церемонии участники почтили минутой молчания память погибших воинов. Член «Молодой Гвардии Единой России» София Сазонова отметила, что память о подвиге защитников Подмосковья остается важной для молодежи и учит патриотизму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.