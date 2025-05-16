В Кашире прошел конкурс «Безопасное колесо-2025»

сегодня в 15:26

В городском округе Кашира на базе центра дополнительного образования состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В нем участвовало 12 команд, которые представляли школы № 1, 2, 4, 7, 9, 10, школу-интернат, Барабановскую (отделения Кашира-8 и Кокино), Богатищевскую (отделение Руново) и Тарасковскую (отделение Зендиково). Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участников конкурса приветствовали представители управления образования окружной администрации и Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Кашира. Они пожелали юным инспекторам дорожного движения успехов и побед.

В составах команд выступали по 2 мальчика и 2 девочки в возрасте от 8 до 12 лет. Ребята соревновались в пяти этапах, показывая теоретические и практические навыки. Они ответили на задания тестов «Правила дорожного движения», продемонстрировали знание правил оказания первой медицинской помощи, выполнили фигурное вождение велосипеда и веломобиля, представили визитную карточку команды.

В итоге победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» стала команда Каширы-8. Второе место заняла команда школы № 4, а третье — команда школы № 7. Победитель будет представлять городской округ Кашира на областных соревнованиях.

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