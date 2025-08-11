В Кашире прошел «День поля»

7 августа агрофирма «СеДеК» провела «День Поля — 2025» в Кашире. Среди гостей и участников мероприятия — представители министерства сельского хозяйства и администрации, партнеры фирмы, представители семенного рынка России, фермеры из разных регионов, средства массовой информации, блогеры. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Группа компаний «СеДеК» — одна из крупнейших торговых, селекционно-семеноводческих фирм России. «День Поля — 2025» проводится на опытно-показательном участке в городском округе Кашира Московской области площадью более 1000 га, на котором специалисты компании занимаются выращиванием сортов и гибридов различных овощных и цветочных культур.

В рамках мероприятия обсуждаются современные тенденции семеноводства. Проводят тематические круглые столы, где участники могут обсудить текущие проблемы и будущие направления развития селекционной и семеноводческой отрасли. Организован осмотр демонстрационных полей, который позволил участникам увидеть результаты селекции и методы ведения сельского хозяйства на практике.

Одно из направлений деятельности компании «СеДеК», основанной Сергеем Владимировичем и Ириной Николаевной Дубиниными, — производство столовых сортов картофеля, вкусных, урожайных и устойчивых к болезням. По данным Росстата, в среднем в год на душу населения в России приходится 84 кг картофеля. Согласно Доктрине продовольственной безопасности, перед страной стоит цель достичь самообеспеченности картофелем на уровне 95%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.