В Кашире прошел большой этнографический диктант

6 ноября в Каширском молодежном центре состоялась Всероссийская акция — «Большой этнографический диктант», которая собрала подростков из городского округа. Мероприятие направлено на популяризацию знаний о культурных и этнических традициях народов России и укрепление гражданской идентичности. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках акции участники — учащиеся школ и представители молодежных движений, в том числе «Движение первых» — проверили свои знания о культурном многообразии страны. Мероприятие стало важным вкладом в формирование у молодежи уважения к традициям, ценностям и наследию России.

Проведение такого рода мероприятий способствует развитию межнационального диалога, толерантности и гражданской ответственности среди молодых граждан страны. Организаторы отметили высокую вовлеченность участников и значимость подобного просветительского проекта.

