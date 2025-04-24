В Кашире пройдут церемонии возложения цветов к памятникам погибшим воинам

Возложить цветы к памятникам и мемориалам городского округа Кашира может любой житель муниципалитета с 6 по 9 мая, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Памятная акция в 80-ю годовщину Победы пройдет во всех территориальных управлениях округа. В День Победы, 9 мая, торжества охватят всю территорию городского округа Кашира.

«Люди, жившие в страшные годы войны, внесли огромный вклад в Великую Победу, чем заслужили вечную память и признание потомков. Мы будем помнить всегда их подвиги и мужество. Традиционное возложение цветов пройдет как в преддверии 80-й годовщины Победы, так и в праздничный день», — поделилась председатель местного отделения Движения Первых городского округа Кашира Ангелина Фетисова.

Ранее мы сообщали, что все объекты округа, посвященные памяти Великой Отечественной Войны, будут приведены в порядок к 9 Мая.

С временем и местом проведения возложения цветов в городе и территориальных управлениях более подробнее можно ознакомиться в представленных афишах.

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