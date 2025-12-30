В Кашире пройдет фестиваль «День Вален’Ока» в честь 670-летия города

Фестиваль «День Вален’Ока» пройдет 3 и 4 января в исторической части Каширы и откроет празднование 670-летия города, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Двухдневный фестиваль «День Вален’Ока» состоится в Кашире 3 и 4 января. Мероприятие пройдет в исторической части города и станет стартом празднования 670-летия Каширы.

Название фестиваля объединяет символ русского тепла — валенок — и реку Оку, главную водную артерию города. Организаторы отмечают, что цель праздника — соединить традиции, народное мастерство и современную атмосферу в формате зимнего семейного события.

Праздничную программу откроет театрализованное представление «По щучьему велению». В первый день гостей ждут мастер-классы по валянию и росписи валенок, создание самого большого лоскутного валенка в Подмосковье и акция «Вален’Ока желаний», где каждый сможет загадать желание.

Второй день фестиваля объявлен Рыбным днем и посвящен кулинарным открытиям. Посетителей пригласят на мастер-классы по рыбной кухне, интерактивные программы и конкурсы. Также все желающие смогут попробовать традиционный местный деликатес — Каширскую щербу.

В течение фестиваля творческие коллективы округа будут создавать праздничное настроение. Для гостей организуют ярмарку ремесленных изделий и фудзону. Завершится праздник массовым хороводом в валенках. Организаторы планируют сделать фестиваль ежегодным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.