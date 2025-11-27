В Кашире продолжаются просветительские мероприятия против курения

24 ноября учащиеся 8 «Б» класса средней образовательной школы № 4 совместно со специалистом Каширского молодежного центра Натальей Турочкиной приняли участие в дискуссии-предупреждении на тему: «Курение — опасная ловушка». В рамках мероприятия школьники обсудили последствия курения для подростков, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Специалист подробно рассказала ребятам о вреде как традиционного курения, так и современных альтернатив, акцентировав внимание на том, что электронные сигареты также несут серьезную опасность для здоровья молодого организма.

Подростки узнали интересные факты из истории распространения табака, а также ознакомились с медицинскими и социальными последствиями употребления никотина. Специалист предупредила о правовых последствиях для несовершеннолетних, курящих в общественных местах.

Особое внимание было уделено способам противостояния соблазну начать курить и важности осознанного выбора в пользу здорового образа жизни. Мероприятие способствовало формированию у молодежи ответственного отношения к своему здоровью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.