В Кашире предотвратили лесной пожар

сегодня в 15:20

Специалистам Достоевского участкового лесничества Ступинского филиала ГКУ МО «Мособллес» поступил сигнал от диспетчера, что по камерам видеомониторинга замечено задымление в районе деревни Пятница г. о. Кашира, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Сотрудники лесничества незамедлительно выехали на место, где на поле, граничащем с лесным кварталом Ступинского сельского участкового лесничества обнаружили устойчивый низовой пожар. До границы лесного фонда оставалось около тридцати метров, плюс ситуация осложнялась тем, что огонь уже вплотную подступал к газорегуляторному пункту.

Благодаря оперативным действиям сотрудников подведомственного Комлесхозу ГАУ МО «Центрлесхоз», лесничих и пожарной части города Кашира удалось предотвратить возгорание земель лесного фонда и избежать повреждений газового оборудования.

Причиной пожара является человеческий фактор. Ведется расследование. В отношении собственника участка, не обеспечившего соблюдение пункта 10 правил пожарной безопасности, будет возбуждено административное дело по части 3 статьи 8.32 КоАП РФ.

Во время тушения пожара были задействованы 10 человек и 4 единицы техники ГАУ МО «Центрлесхоз», ГКУ МО «Мособллес» и пожарной части.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей;

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.