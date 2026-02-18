В Кашире помогает ветеранам СВО отделение ассоциации ветеранов спецоперации

Каширское отделение ассоциации ветеранов специальной военной операции с 2025 года оказывает поддержку демобилизованным участникам СВО и их семьям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Каширское отделение ассоциации ветеранов специальной военной операции создано в 2025 году. Организация помогает бывшим участникам СВО и их семьям по вопросам юридической поддержки, лекарственного обеспечения, медицинской реабилитации, трудоустройства, получения удостоверения ветерана боевых действий и социальных выплат.

Отделение возглавляет Александр Зотов, сторонник партии «Единая Россия» и бывший участник спецоперации. Он отметил, что многие обратившиеся не знают о мерах поддержки, которые предоставляет государство. Ассоциация не только консультирует, но и связывает людей с профильными ведомствами для решения конкретных вопросов.

По словам Зотова, адаптация к мирной жизни — одна из главных задач для вернувшихся бойцов. Некоторым требуется помощь с трудоустройством, другим — поддержка семьи или реабилитация. Ассоциация рассматривает каждую ситуацию индивидуально.

В Кашире также работает фонд «Защитники Отечества» и местное отделение партии «Единая Россия», которые оказывают помощь участникам СВО и их близким.

Депутат Московской областной думы Андрей Голубев подчеркнул, что в регионе действует одна из лучших систем реабилитации для ветеранов. В Подмосковье работают три крупных центра: «Ясенки» под Подольском, центр имени Мещерякова в Сергиевом Посаде и «Протэкс-центр» в Коломне.

Каширское отделение ассоциации ветеранов СВО находится по адресу: Кашира, улица Ленина, 2, кабинет 108. Телефон: +7 (916) 738-04-71.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.