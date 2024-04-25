В Кашире появится мурал, посвященный героям СВО

Стрит-арт художник из Каширы Иван Карамнов приступил к созданию мурала, посвященного защитникам Отечества, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Арт-объект представляет собой изображение мальчика, за спиной которого стоит боец СВО. Картина разделена георгиевской лентой, а в нижней части изображена военная техника. В углу изображения подпись: «Ангелы за моим плечом».

«Идея появилась благодаря администрации, которая попросила нарисовать рисунок в память о погибших на СВО. Я и решил её поддержать, так как у меня очень много друзей сейчас находится там. Хочется поддержать их. Кого сейчас уже нет с нами, поддержать памятью», — сообщил автор работы Иван Карамнов.

Художник планирует завершить работу к 1 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.