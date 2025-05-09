В Кашире появились баннеры с портретами участников Великой Отечественной войны

В преддверии 80-летия Великой Победы в городском округе Кашира теперь можно увидеть портреты пятерых ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в муниципалитете. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

По поручению главы округа Михаила Шувалова баннеры разместили на информационных щитах вдоль участка дороги Кашира — Ненашево.

На баннерах появились портреты Виктора Васильевича Медведева, Веры Ивановны Пановой, Виктора Ивановича Воротникова, Ивана Федоровича Касаткина и Ивана Максимовича Мельника.

Каждый баннер — это не просто портрет, а история жизни человека, который пережил ужасные испытания войны. Эти лица знакомы многим жителям: они не только герои истории нашей страны, но и активные участники общественной жизни, которые продолжают вдохновлять своим мужеством и стойкостью.

В городском округе Кашира запланирована масштабная программа к юбилею Победы: возложение цветов, концерты и встречи с ветеранами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.