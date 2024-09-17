В Кашире появились 10 современных детских игровых площадок в 2024 году

В городском округе Кашира активно проводятся мероприятия по благоустройству и развитию инфраструктуры в рамках проекта «Формирование современной комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках замены и модернизации закончено строительство новых детских игровых площадок по следующим адресам: Советский проспект, д. 7; ул. Садовая, между д. 39/2 и 39/3; ул. Московская, д. 13; ул. 8 Марта, д. 37; мкр. Ожерелье, Плодолесопитомник, ул. Новая, д. 4, 6, 8; д. Лиды, ул. Иваньковское шоссе, д. 10, 12; д. Кокино, ул. Садовая, д. 25, 27, 23, 31; д. Топканово, ул. Новая, д. 3, 4, 5.

Площадь данных игровых площадок составляет 100-150 кв. метров.

Также в рамках модернизации детских игровых площадок губернатора произвели замену по адресам: ул. Центральная, д. 13, 15; ул. Садовая, д. 18, 20, 22, 22а и мкр. Ожерелье, ул. Ленина, д. 13. Площадь обновления данных игровых площадок составит 450 кв. метров.

Все новые игровые комплексы установлены с учетом современных требований к безопасности и оснащению — они оборудованы ударопоглощающим резиновым покрытием, безопасными и удобными игровыми элементами, предназначенными для физического и интеллектуального развития детей разных возрастов. Кроме того, на территории детских площадок установлены лавочки и урны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.