В Кашире подготовят пять купелей для крещенских купаний в январе 2026 года

В Каширском округе к празднику Крещения Господня в январе 2026 года оборудуют пять мест для традиционных погружений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году в Каширском округе для крещенских купаний подготовят пять специальных купелей. Места для омовений определили администрация округа и каширское благочиние. Купели оборудуют настилами, освещением и местами для обогрева, на каждом объекте будут дежурить спасатели.

Купели разместят по адресам: Колодезный переулок, Ямской проезд и улица Коммуны в Кашире, а также в деревне Хитровка и поселке Большое Руново на улице Спас-Детчин.

В сочельник Крещения в храмах Каширы проведут праздничные службы и освятят воду как в купелях, так и в подготовленных сосудах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Ленинский городской округ, чтобы проверить готовность транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. По словам главы региона, строительство завершится уже в этом году.

«Чтобы увеличить пропускную способность Каширского шоссе два года назад начали его большую реконструкцию от транспортной развязки на пересечении Каширки с А-105 (подъезд к аэропорту Домодедово) до поворота на Белокаменное шоссе в сторону Видного. Участок длиной почти 5 км расширим до 6—8 полос, построим разноуровневые транспортные развязки на пересечении с А-105, Володарским и Белокаменным шоссе. После завершения всех работ время проезда здесь составит не более 20 минут. Кроме того, разгрузим дороги в прилегающих деревнях и селах — Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, Остров и Молоково, а также в строящихся рядом микрорайонах», — заявил Воробьев.