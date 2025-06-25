В Кашире подготовили зону отдыха у воды

Вопросы благоустройства пляжных зон отдыха и обеспечения безопасности жителей у воды стали главной темой на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством и главами округов. Губернатор подчеркнул, что организация мест отдыха у водоемов требует особого внимания и должна соответствовать высоким стандартам, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На территории городского округа Кашира создано одно место отдыха у воды в районе улицы Нижняя Набережная. В целях обеспечения безопасности в круглосуточном режиме работает водно-спасательная станция, в местах несанкционированного купания установлены информационные знаки о запрете купания. Вблизи места отдыха у воды размещен информационный стенд, разъясняющий правила поведения у воды. Ежедневно сотрудниками ВСС, ГКУ «Мособлпожспас» и администрации городского округа Кашира проводятся профилактические беседы с жителями с распространением наглядной агитации, а также через распространение информации в СМИ.

Набережная оборудована локальной системой оповещения населения, через которую также доводится информация о правилах поведения у воды и запрете купания. На территории округа официально 3 точки несанкционированного купания: 2 на реке Ока и 1 в деревне Корыстово (пруд). Данные места взяты на контроль и патрулируются ответственными службами. К местам несанкционированного купания приближены маршруты патрулирования ОМВД России по городскому округу Кашира.

Утвержденные места для купания в городском округе Кашира отсутствуют.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.