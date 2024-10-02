В Кашире отремонтируют памятник «ЯК-9»

К годовщине Дня Победы силами МБУ «Благоустройство» городского округа Кашира будет проведено благоустройство памятника «ЯК-9», расположенного при въезде в город. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты заменят плитку на прилегающей территории, а также отремонтируют постамент.

7 мая 2015 года в нашем округе открыли памятник самолету «Каширский школьник». Его пилот Александр Выборнов в военные годы совершил полсотни боевых вылетов и сбил около 30 вражеских самолетов. В 1944 году на этом истребителе капитан Выборнов совершил подвиг. В воздушном бою был подбит самолет старшего лейтенанта Твирякова, приземлившегося на территории противника. Выборнов пошел на выручку. Посадив свой ЯК рядом с поврежденным истребителем, он перетащил раненого пилота в свой истребитель и поднялся в воздух.

Историю этого самолета знает каждый житель Каширы. В годы войны деньги на Як-9 своему земляку Александру Выборнову собрали каширские школьники. По 50-70 копеек — всего 72 тысячи рублей. Сегодня средства на памятник собирали все жители Каширского района. Копию самолета по эскизам сделали на заводе в Минске.

«Благоустройство памятников ВОВ — это дань уважения и благодарности героям Великой Отечественной войны, которые защищали нашу Родину. Мы должны помнить о подвигах наших предков и передавать эту память будущим поколениям», — сказал директор МБУ «Благоустройство» Эдуард Гречишкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в создание новых современных парков и проведение благоустройства.