В Кашире открылась выставка ко Дню Героев Отечества

В Каширском краеведческом музее состоялось открытие тематической выставки «Каширяне — Герои», посвященной Дню Героев Отечества. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Об истории Дня Героев Отечества, а также о героизме наших земляков — Героев Советского Союза, полном кавалере ордена Славы и Герое России Елене Олеговне Серовой, учащимся школы № 1 рассказала ведущая мероприятия. На основе представленных на выставке документальных материалов школьники познакомились с биографиями легендарных земляков.

Своими воспоминаниями о Герое Советского Союза, летчике-истребителе Сергее Николаевиче Моргунове поделился его племянник Юрий Николаевич Моргунов. Ребятам хорошо известно о летчике-асе, потому что его имя носит улица в Кашире и похоронен Герой Советского Союза Сергей Николаевич Моргунов на площади в исторической части города.

Выставка «Каширяне — Герои» продлится до 19 декабря. Возрастное ограничение 6+.

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