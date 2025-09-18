В Кашире открылась выставка «Герои неба»

В Каширском краеведческом музее — новая выставка, посвященная Героям Советского Союза каширянам-летчикам, воевавшим в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция «Герои неба» знакомит посетителей с подвигами и жизнью отважных защитников Родины. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

О каширянах-героях на открытии выставки «Герои неба» рассказала хранитель фондов музея Дарья Шершнева. Дарья отметила, что из 12 каширских Героев Советского Союза, воевавших на фронте, 9 были летчиками. Это Александр Иванович Выборнов, Василий Романович Лазарев, Павел Федорович Гаврилин, Георгий Никанорович Жидов, Леонид Илларионович Иванов, Иван Иванович Лезжев, Сергей Николаевич Моргунов, Илья Михайлович Павловский, Федор Селиверстович Румянцев.

На выставке представлены редкие фотографии военных лет, архивные документы, личные вещи боевых летчиков, макеты самолетов времен Великой Отечественной войны и другие экспонаты. С ними первых посетителей выставки — первокурсников каширского подразделения колледжа «Московия» познакомил знаток истории авиации, ветеран органов внутренних дел Сергей Наумушкин.

Музыкальный подарок на открытии выставки преподнес бард Сергей Ловецкий. В его исполнении прозвучали песни, посвященные военным летчикам, служившим в горячих точках, и знаменитая и всеми любимая песня «Первым делом самолеты».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.