В Кашире открылась ретро-выставка новогодних игрушек

Участники клуба «Активное долголетие» в городском округе Кашира посетили ретро-выставку «В ностальгии елочных огней», посвященная новогодним украшениям прошлого столетия. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В экспозиции представлены игрушки, изготовленные методом сборки стеклянных трубочек и бусинок с помощью проволоки; игрушки из прессованной ваты, сосульки, шары, фонарики, сказочные персонажи. Из примечательных экспонатов новогодней выставки — незаменимые персонажи новогодних праздников Дед Мороз из пластмассы и елочные игрушки на прищепках.

Выставка будет работать до 28 декабря с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Кашира, ул. Иванова, д. 1

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке.

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