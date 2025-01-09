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В Кашире определены места для крещенских купаний

19 января христиане всего мира отмечают праздник — Крещение Господне. Это один из древнейших и самых главных христианских праздников. Ответственные службы округа готовят купели. А многие жители округа морально и физически «идут» к тому, чтобы окунуться в крещенскую иордань, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.

Всего в округе определены пять мест для крещенских купаний:

г. Кашира, Колодезный переулок;

г. Кашира, ул. Ямской проезд;

г. Кашира, ул. Коммуны;

г.о. Кашира, д. Хитровка;

г.о. Кашира, п. Большое Руново, ул. Спас-Детчин.

Места для омовений были определены окружной администрацией совместно с каширским благочинием. Все купели оборудуют настилами, местами для обогрева и освещением, на месте будут дежурить спасатели.

В сочельник православного праздника в храмах Каширы пройдут Крещенские службы и произойдет освящение воды в подготовленных сосудах, а также в купелях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.