В Кашире обустроили пять новых пешеходных коммуникаций

Программа по благоустройству «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» является частью проекта «Формирование современной комфортной городской среды». Ее цель — обустроить маршруты во дворах и на общественных территориях, делая их наиболее комфортными.

Новые пешеходные коммуникации появились по следующим адресам: д. Кокино, ул. Садовая, вблизи д. 31 к ФАП; д. Каменка, от ул. Парковая до Каменской основной общеобразовательной школы (МКОУ «Каменская ООШ»); мкр. Ожерелье, ул. Стадионная, подход к парку «Дубовая роща»; п. Новоселки, ул. Центральная, от дома 39 к остановке; п. Богатищево, ул. Новая, от д. 7 к детскому саду.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил привести народные тропы в регионе к единому стандарту — заасфальтировать их, обеспечить ширину не менее двух метров и сделать удобными для пешеходов.