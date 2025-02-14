В Кашире обсудили проект благоустройства улицы Советской

сегодня в 16:52

Масштабное благоустройство пройдет в исторической части Каширы. Об этом рассказали жителям на встрече в КДЦ «Родина». Директор МКУ «Управление строительства» Юрий Головков сообщил, какие преобразования ожидаются в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации округа.

В проект включена часть улицы Советской от дома № 26 до набережной. Будут благоустроены одновременно с улицей два сквера — Пушкинский и Краеведческого музея — и территория Летнего сада.

Как отметил Юрий Головков, цель проекта — связать в единое пространство исторический центр города с обновленными пространствами и набережной реки Оки.

«Такое современное комфортное пространство призвано сделать привлекательными разные объекты и маршруты для туристов, посетивших Каширу, и для жителей округа», — отметил Юрий Головков.

Так, нижняя часть улицы Советской обретет новые тротуары. В Пушкинском сквере устроят сцену. Здесь появятся лавочки, беседки, зоны отдыха, сухой фонтан.

Летний сад оформится в единое архитектурное пространство с входными группами, детской игровой и спортивной площадками, скамьями, источниками освещения и амфитеатром. Появятся красивые входные группы. Будут высажены фруктовые деревья, кустарники.

На улице установят кабинки общественных туалетов. Еще одно новшество — часть проводов проложат под землей, создав аутентичное историческое пространство. Будут обустроены удобные парковочные площадки, оборудованы стоки вдоль улицы.

Завершит благоустройство высадка более тысячи деревьев и кустарников — смородины, рябины, жимолости, гортензии и других.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

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