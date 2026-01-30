В Кашире обсудили поддержку ветеранов СВО на встрече ассоциации

В Кашире прошла встреча ассоциации ветеранов СВО, где представители администрации, общественных организаций и волонтеры обсудили пути поддержки участников спецоперации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Кашире состоялось рабочее заседание ассоциации ветеранов СВО, посвященное итогам первого года деятельности организации. Участники встречи обсудили вопросы поддержки ветеранов и обменялись опытом.

Руководитель отделения ассоциации Александр Зотов подчеркнул важность совместной работы и умения слышать друг друга. В обсуждении приняли участие представители фонда «Защитники Отечества», организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», депутат и ветеран СВО Сергей Сычев, а также волонтеры Подмосковья во главе с Кристиной Рожковой.

Особое внимание уделили личному опыту участников СВО, чтобы лучше понимать реальные потребности ветеранов. Участники отметили, что эффективная поддержка возможна только при объединении административных, общественных и добровольческих усилий.

В администрации подчеркнули, что подобные встречи способствуют созданию атмосферы взаимопомощи и делают ассоциацию местом, где каждый ветеран может получить адресную поддержку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.