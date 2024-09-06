В Кашире обсудили ход работ на объектах строительства и капремонта

Еженедельное заседание строительного штаба состоялось в окружной администрации. По поручению главы городского округа Михаила Шувалова его провел директор МКУ «Управление строительства» Юрий Головков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

О ходе работ на объектах строительства и капитального ремонта отчитались представители подрядных организаций. Они докладывали о темпах строительных работ, количестве техники и рабочих на стройплощадках.

Большое внимание было уделено модернизации инженерных сетей, обеспечивающих жителей теплом и водой: реконструкции магистральной тепловой сети и строительству магистральных водопроводных сетей в микрорайоне Кашира-2. На контроле местной власти — возведение блочно-модульной котельной на улице Стрелецкой города Каширы и другие объекты.

В числе важных стройплощадок — возведение здания полиции на улице 1-я Дзержинская в Кашире. Объем выполненных строительных работ составляет 75%. Сдавать объект будут в ноябре этого года.

На заседании строительного штаба были также рассмотрены вопросы строительства дорог и капитального ремонта многоквартирных домов. Было отмечено, что представители подрядчиков проводят встречи с жильцами многоэтажек, на которых дают разъяснения об особенностях выполнения ремонтах работ и необходимости допуска в квартиры рабочих для замены общедомового имущества, в частности, стояков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.