сегодня в 15:42

В Кашире объявлен конкурс на строительство котельной

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству блочно-модульной котельной в городском округе Кашира Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2027 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства по мероприятию: «Строительство БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, ул. Центральная (в т. ч. ПИР)». Планируется в рамках проведения закупки планируется провести проектно-изыскательские работы и построить блочно-модульную котельную производительностью 4,0 МВт.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Кашира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.