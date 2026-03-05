В Кашире напомнили правила утилизации старых игрушек

Специалисты каширского регионального оператора разъяснили жителям, как правильно утилизировать ненужные игрушки и куда их можно сдать. Поводом стали случаи, когда такие вещи выбрасывают на обычные контейнерные площадки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители Каширы провожают зиму разными способами — на контейнерной площадке на улице Металлургов, д. 9, оказались даже декоративные Санта-Клаус с оленями. В связи с этим специалисты напомнили о правилах обращения с подобными отходами.

Мягкие игрушки имеют сложную конструкцию и состоят из разных материалов — пластика, ткани и наполнителя. Некоторые изделия содержат батарейки. По этой причине их нельзя отправлять в контейнеры для раздельного сбора и складировать на обычных площадках.

Ненужным вещам можно дать вторую жизнь, использовав фурнитуру и наполнитель для творчества. Кроме того, игрушки принимают на площадках проекта «Мегабак», куда также можно сдать мебель, одежду, батарейки, лампы и другие виды отходов. Адрес ближайшего пункта размещен на интерактивной карте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.