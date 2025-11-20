В Кашире началась установка новогодних елей

сегодня в 19:44

В микрорайоне Кашира-3 установили новогоднюю ель. Сотрудники МБУ «Благоустройство» смонтировали и закрепили основание будущей красавицы, собрали каркас, к которому прикрепили пушистые ветви. Завершающим штрихом стало украшение елки сверкающими гирляндами, яркими новогодними шарами и красной звездой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

К установке елей приступили также в микрорайоне Ожерелье, станции и городском парке Каширы.

Совсем скоро в Московской области стартует традиционный проект «Зима в Подмосковье», в рамках которого жителей и гостей городского округа Кашира ждет масштабная программа. Торжественное зажжение огней елок состоится 1 декабря.

Для создания праздничного настроения подготовлен насыщенный календарь из более 50 мероприятий. С приходом зимы на территории городских парков начнет работать резиденция Деда Мороза вместе с почтовым отделением, где дети смогут оставить свои письма и пожелания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.