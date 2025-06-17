В Кашире ярко и с размахом отметят День молодежи

28 июня в городском округе Кашира пройдут праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи. Центральные площадки — городской парк отдыха в Кашире-2 и стадион «Энергетик», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Праздничная программа начнется с 10:00 со спортивных соревнований: стритбол, волейбол, армрестлинг. Также пройдет мастер-класс по современной хореографии, игре на ханге, ремесленную ярмарку и «Селфи-круг».

В 18:00 начнет работу площадка «Встреча с интересным человеком», где юные журналисты и представители молодежных объединений Каширы смогут задать вопросы выдающимся личностям округа.

А уже вечером на стадионе «Энергетик» зажигать на главной сцене будут хедлайнеры: Konfuz, танцевальное шоу «Faces», а также резиденты топового московского клуба — DJ Владис и MC Shayon. А помогут им наши молодые каширские артисты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.